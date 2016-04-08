Национальная ассоциация адвокатов хочет получить статус потерпевшей стороны по делу об убийстве Грабовского

Как говорится в переданном УНИАН заявлении Ассоциации адвокатов, необходимость получения статуса потерпевшей стороны НААУ обосновывает положениями ст. 45, 55, 56 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и ст. 55, 56 УПК Украины.

В частности, отмечается в заявлении, в соответствии с частью первой статьи 55 Уголовного процессуального кодекса Украины, пострадавшим в уголовном производстве может быть физическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен моральный, физический или материальный ущерб, а также юридическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен имущественный ущерб.

Права и обязанности потерпевшего возникают у лица с момента подачи заявления о совершении в отношении него уголовного правонарушения или заявления о привлечении его к производству в качестве потерпевшего.

"Убийство адвоката Грабовского - тяжелая потеря для всей адвокатуры Украины. Однако Национальная ассоциация адвокатов Украины, в соответствии с предписаниями ст. 55 УПК Украины, не может быть признана потерпевшей по признакам причинения ей морального ущерба. Зато Национальная ассоциация адвокатов Украины считает, что уголовным правонарушением ей причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении.

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НААУ напоминает, что 10 марта Ассоциация обратилась с письменным заявлением в Национальную полицию в городе Киеве по поводу безвестного исчезновения адвоката Грабовского, который на тот момент имел свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и был членом НААУ и заместителем председателя Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Как сообщалось, тело адвоката Грабовского было найдено на расстоянии 27 км от города Жашков Черкасской области 25 марта.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, задержаны двое подозреваемых в убийстве Грабовского.

Грабовский был защитником российского спецназовца Александра Александрова, которого в составе диверсионной группы задержали на Донбассе в мае 2015 года.

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