Меркель и Олланд заверили в поддержке ассоциации Украины с ЕС

Как сообщает Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Нидерланды будут искать выход совместно с европейскими институциями, как поступить с дальнейшим внедрением Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

"Мы, конечно, всячески заинтересованы, чтобы путь Украины к ЕС, и прежде всего к определенным стандартам, которые согласованы в договоре об ассоциации, был непрерывным", - сказала Меркель журналистам после совместной франко-германской встречи.

В свою очередь президента Франции Франсуа Олланд по итогам этой встречи сообщил, что Франция и Германия продолжат поддерживать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

"Что касается Европы, она будет реализовывать то, что сможет в плане ассоциации", - сообщил Олланд. - "Что касается Франции и Германии, мы будем продолжать поддерживать Украину и применять соглашение об ассоциации в наших странах", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным предварительного подсчета результатов референдума в Нидерландах, состоявшегося 6 апреля, явка составила 32,2%, при этом против ассоциации Украины и ЕС проголосовали 61,1% голландцев.

При этом правительство Нидерландов заявило, что намерено искать компромисс в вопросе ассоциации Украины с Европейским Союзом, хотя и признает, что этот процесс может занять время, учитывая результаты референдума.