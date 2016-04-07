Нидерланды намерены искать компромисс по ассоциации Украины с ЕС

Соответствующее заявление обнародовано сегодня на сайте голландского правительства.

"Во вторник, 12 апреля, будут объявлены окончательные результаты, но понятно, что ратификация не может просто двигаться дальше, как будто ничего не произошло", - говорится в заявлении.

При этом правительство Нидерландов намерено сегодня обсудить предварительные результаты референдума и провести консультации с парламентом страны.

"Впоследствии правительство Нидерландов также будет говорить с партнерами из ЕС и правительством Украины. Этот процесс займет время, чтобы появилась возможность достигнуть решения, приемлемого для всех сторон", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, по данным предварительного подсчета результатов референдума в Нидерландах, состоявшегося 6 апреля, явка составила 32,2%, при этом против ассоциации Украины и ЕС проголосовали 61,1% голландцев.

Комментируя предварительные результаты референдума премьер Нидерландов Марк Рютте констатировал, что его страна не сможет продолжить ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной.

При этом в Европейской комиссии заявили, что ожидают со стороны правительства Нидерландов определения последующего "курса действий" по ассоциации Украины с Евросоюзом.