Нидерланды намерены искать компромисс по ассоциации Украины с ЕС
Правительство Нидерландов намерено искать компромисс в вопросе ассоциации Украины с Европейским Союзом, хотя и признает, что этот процесс может занять время, учитывая результаты референдума.
Соответствующее заявление обнародовано сегодня на сайте голландского правительства.
"Во вторник, 12 апреля, будут объявлены окончательные результаты, но понятно, что ратификация не может просто двигаться дальше, как будто ничего не произошло", - говорится в заявлении.
При этом правительство Нидерландов намерено сегодня обсудить предварительные результаты референдума и провести консультации с парламентом страны.
"Впоследствии правительство Нидерландов также будет говорить с партнерами из ЕС и правительством Украины. Этот процесс займет время, чтобы появилась возможность достигнуть решения, приемлемого для всех сторон", - говорится в заявлении.
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Как сообщал УНИАН, по данным предварительного подсчета результатов референдума в Нидерландах, состоявшегося 6 апреля, явка составила 32,2%, при этом против ассоциации Украины и ЕС проголосовали 61,1% голландцев.
Комментируя предварительные результаты референдума премьер Нидерландов Марк Рютте констатировал, что его страна не сможет продолжить ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной.
При этом в Европейской комиссии заявили, что ожидают со стороны правительства Нидерландов определения последующего "курса действий" по ассоциации Украины с Евросоюзом.