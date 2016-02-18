В оккупированном Крыму татар массово призывают в армию (документ)

"Вот прислали повестку из Белогорского района, получил крымский татарин 35 лет, 3 детей, младшему 1,5 года. Говорит, что видел список призывников на листе формата А-4, все фамилии крымскотатарские", − сообщил сайту "15 минут" источник на полуострове.

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Отмечается, что 8 февраля Минобороны РФ инициировало учения и проверку боеготовности Южного военного округа, в рамках которой военные подразделения в Крыму были приведены в полную боевую готовность.

Сообщения о мобилизации резервистов в Крыму начали поступать 9 февраля. Их в рамках всеобщей мобилизации якобы отправляют на трехмесячные курсы переподготовки.