Соглашение об ассоциации с Украиной выгодно Нидерландам и Европе в целом - Госдеп США

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал заместитель спикера Государственного департамента США Марк Тонер, сообщает его пресс-служба Госдепа.

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"Мы поддерживаем Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, потому что мы верим, что в интересах Соединенных Штатов, Нидерландов и ЕС помочь Украине стать демократическим и экономически стабильным государством. И мы считаем, что это Соглашение сможет помочь такому развитию. Мы считаем, что Соглашение также будет способствовать открытию новых экономических возможностей для ЕС, в том числе для Нидерландов, и для Украины", - заявил Тонер.

При этом он отметил, что не собирается давать оценку результату референдума в Нидерландах насчет Соглашения, пока не будут обнародованы официальные подтвержденных данных волеизъявления.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум насчет Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательной советом Нидерландов 12 апреля.