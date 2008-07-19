Луценко в лагере для нелегальных мигрантов (фоторепортаж)

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, глава представительства Еврокомиссии Иен Боуг и врио главы представительства Международной организации по вопросам миграции в Украине Джеймс Дезни открыли пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины, в с. Рассудов (Репкинский р-н, Черниговская область).

18 июля такой пункт был открыт Министерством внутренних дел Украины в партнерстве с Европейской Комиссией.

С целью повышения стандартов пребывания нелегальных мигрантов на территории Украины бывший военный городок укомлектован мебелью, компьютерной техникой и специальным оборудованием на общую сумму около 300 тыс. евро. Новый пункт рассчитан на одновременное содержание 208 человек. В здании для проживания мигрантов предусмотрено пять отделений, в том числе для женщин и семей с детьми.

Для сотрудников МВД Украины, работающих в этом заведении, была проведена интенсивная учеба по вопросам защиты прав мигрантов в соответствии со стандартами ЕС. Все эти меры - часть проекта ЕС ”Усиление потенциала управления миграцией в Украине (фаза I и II)”, на выполнение которого Европейская Комиссия дала около 7 млн. 200 тыс. евро.

Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН