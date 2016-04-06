В МИД объяснили, что изменится для Украины в случае провала референдума в Нидерландах

В этом уверяют украинские дипломаты, говорится в сюжете ТСН.

Референдум имеет консультативный характер. Последнее слово будет за правительством Нидерландов, пояснили в украинском МИД.

"Именно правительство должно объявить, что оно планирует делать с результатами, полученными на референдуме. Не надо делать 6-го вечером или 7-го утром выводы о том, что все пропало, все кончилось и соглашение об ассоциации убили в Нидерландах. Это не будет концом, двигаемся дальше", - сказал посол МИД по особым поручениям Дмитрий Кулеба.

Кроме того, соглашение об ассоциации с Украиной ратифицировано Европарламентом, и оно уже выполняется. Поэтому результаты референдума могут ухудшить международный имидж Украины и повлекут очередную внутриевропейскую дискуссию, но не коснутся практических аспектов ассоциации.

Читайте такжеОбновленные предварительные данные: явка на референдуме в Нидерландах составила 32%, против ассоциации - 64%

"Может ли Голландия беспрепятственно налагать санкции или говорить "нет" любым внешнеполитическим соглашениям ЕС? Конечно, нет. И это понимают уже сейчас в Голландии серьезные политики, и в Брюсселе. Очевидно, надо будет проглотить этот горький ком от неуспеха на референдуме. После чего будет найден выход, каким образом можно будет продолжать применять соглашение и завершить его ратификацию, чтобы оно окончательно вступило в силу", - считает глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Неформально голландские чиновники дают понять, что не имеют ни намерения, ни практической возможности блокировать соглашение с Украиной. Украинские дипломаты считают, что к антиукраинским настроениям в Нидерландах приложила руку Россия.

Читайте такжеГлава МИД Нидерландов: Независимо от результатов референдума необходимо сохранить дружбу с Украиной

Наибольшими евроскептиками там являются местные коммунисты и социалисты, которые буквально слово в слово повторяют антиукраинскую риторику Москвы.