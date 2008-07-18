Глава Харьковского облсовета не будет брать гороховый суп у губернатора
13:38, 18 июля 2008Политика
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Потому что дорого?
|Василий Салыгин
Об этом Салыгин сказал, закрывая пленарное заседание ХХХ сессии областного совета, сообщает Медиапорт.
«Я обязательно приму участие в фестивале. Но суп покупать не буду», - сказал он, передает официальный сайт председателя облсовета.
Арсен Аваков на пресс-конференции пообещал кулинарное действо вместе с замом Виктором Зверевым, но предупредил: блюдо будет недешевым. «Я под изумленными взглядами публики сварю с Виктором Александровичем очень дорогой суп. Очень дорого будем продавать. Берите денег побольше». Деньги пойдут одному из детских домов.
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