Глава Харьковского облсовета не будет брать гороховый суп у губернатора

Глава Харьковского облсовета Василий Салыгин не собирается покупать гороховый суп, который приготовит на этнофестивале «Печенежское поле» губернатор области Арсен Аваков.

Об этом Салыгин сказал, закрывая пленарное заседание ХХХ сессии областного совета, сообщает Медиапорт.

«Я обязательно приму участие в фестивале. Но суп покупать не буду», - сказал он, передает официальный сайт председателя облсовета.

Арсен Аваков на пресс-конференции пообещал кулинарное действо вместе с замом Виктором Зверевым, но предупредил: блюдо будет недешевым. «Я под изумленными взглядами публики сварю с Виктором Александровичем очень дорогой суп. Очень дорого будем продавать. Берите денег побольше». Деньги пойдут одному из детских домов.