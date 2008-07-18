Ющенко с губернаторами и министрами начал восхождение на Говерлу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Ивано-Франковской области начал восхождение на высшую вершину украинских Карпат Говерлу (2061м).

Как передает корреспондент УНИАН, восхождение на вершину началось в 9.00 с двух сторон: Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Глава государства поднимается на Говерлу со стороны Закарпатья.

Совместно на вершину поднимаются почти тысяча участников, которые идут с государственными флагами. В восхождении также принимают участие председатели облгосадминистраций (делегации из 27 регионов до 20 человек каждая), народные депутаты, министры, некоторые лидеры политических партий и все, кому небезразлична судьба Украины.

В.ЮЩЕНКО на Говерле откроет скульптурную композицию «Тризуб», высотой почти три метра, и мраморную стелу весом 700 кг, в которую будут заложены капсулы с землей со всех регионов Украины, взятую с мест «побед украинского духа и оружия». Также на Говерле под звуки гимна Украины глава государства поднимет Государственный флаг Украины размером 6 на 4 метра, который изготовили в Луганске из непромокающей ткани. Потом священники освятят государственные символы.

Установленные на Говерле украинские символы будут иметь статус памятников государственного значения.

Напомним, что в последний раз ЮЩЕНКО восходил на Говерлу в 2005 году. Тогда акция закончилась драмматически из-за плохой погоды - была сильная буря с дождем, градом и молниями.