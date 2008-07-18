Кучма жалуется, что Тимошенко съехала еще ниже, чем при нем

Экс-президент Леонид Кучма считает, что нынешнее руководство Украины довело ситуацию в стране до "полного абсурда".

"Многое изменилось, и, как ни странно, не в лучшую сторону. Могу только сказать, что нынешним президенту и премьеру не хватает здравого смысла и политической ответственности", - сказал Кучма в интервью "Фокусу".

" Трудно представить, чтобы люди одной политической окраски из-за распределения властных полномочий довели бы ситуацию в стране до абсурда. А у нас смогли и такое сделать", - добавил он.

При этом Кучма выразил мнение, что "критический предел абсурда уже давно перейдён".

"Пока страну спасает только терпеливость и толерантность населения. Исключительно поэтому речь пока, слава Богу, не идёт о социальных потрясениях", - сказал он.

Более всего Кучма подверг критике действия нынешнего премьера Юлии Тимошенко, которая, по его мнению, "завела" страну "в тупик".

"Мы видели её работу на посту премьер-министра, а сейчас она съехала ещё ниже", - добавил он.

"Это Россия может позволить себе развиваться в том направлении, который считает нужным, и делает это, несмотря на внешние волны. А Украина зависит буквально ото всех, так что мы должны стараться быть со всеми на "вы". И прежде всего – внутри страны, сами с собой", - отметил экс-президент.

На вопрос, сможет ли, по его мнению, Украина в ближайшем будущем перейти на "ты" с Европой, Кучма ответил:

"Я уже неоднократно говорил, что слабых нигде не любят. Нам не с чем идти в Европу. О какой Европе можно говорить, если мы внутри страны не можем найти компромисс? Сидите и не чирикайте!".

Украинская правда