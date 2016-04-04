Кабмин утвердил положение о Комиссии по отбору высших государственных чиновников

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, положение устанавливает порядок и условия работы Комиссии.

В частности, Комиссия будет проводить конкурсные отборы на должности высшего корпуса государственной службы (должности государственной службы категории “А”), осуществлять дисциплинарные производства в отношении них, а также гарантировать и защищать их права.

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Персональный состав Комиссии будет утверждаться Кабинетом министров по предложению Национального агентства по вопросам государственной службы.

Предусмотрено, что вступление в силу этого постановления состоится 1 мая 2016 года, одновременно с законом Украины от 10 декабря 2015 года “О государственной службе”.

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«Постановление разработано Нацгосслужбой и учитывает предоставленные предложения и замечания общественности, государственных органов и международных экспертов», - говорится в сообщении.