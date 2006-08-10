Мэр Киева отдал набережную Днепра под застройку Сандею Аделадже и Яну Табачнику

На Днепровской набережной вместо частного сектора и парка построят жилье и развлекательные центры. Киевская горгосадминистрация выделила 128 га земли в районе залива Княжий Затон на Позняках под масштабную застройку.

Однако с учетом намыва земли общая площадь участка составит порядка 140 га. Новый микрорайон, как сообщает газета «ДЕЛО», расположится вдоль Днепровской набережной на участке от проспекта Бажана до улицы Здолбуновская. Согласно генеральному плану развития Киева, большая часть планируемых строений - жилые дома. Кроме того, здесь появится шесть спорткомплексов, два офисных и пять торгово-развлекательных центра, три паркинга, гостиницы, аквапарк, океанариум, яхт-клуб, цирк.

Специалисты институтов «Киевпроект» и «Киевгенплан» назвали фирмы, которые получили в этом месте земельные участки в долгосрочную аренду. Самый крупный арендатор - компания «Академ-клуб», получившая 44 га. «Планируется вложить около $500 млн, проект рассчитан на 10-12 лет», - говорит заместитель генерального директора «Академ-клуба» Виталий Семенюк. Он отмечает, что компания сама будет застраивать эту территорию. «Кроме этого, скорее всего мы будем ведущей фирмой по созданию дирекции целого микрорайона, чтобы была координация действий между всеми застройщиками», - подчеркивает Семенюк.

Около 2,62 га получила религиозная организация «Посольство Божье», которую возглавляет проповедник Санждей Аделаджа. Она намерена соорудить здесь духовный центр. По словам Андрея Куксенко, администратора церкви, это будет здание общей площадью 30 тыс. кв. м со зрительным залом на 10 тыс. мест. По его словам, застройщиком будет Украинская религиозная община, а планируемый объем инвестиций - $24 млн. «В центре различные христианские конфессии смогут проводить богослужения, так как сейчас мы вынуждены ютиться на арендуемой территории легкоатлетического манежа», - говорит Куксенко.

Еще 6,5 га на 25 лет арендовала общественная организация «Международный творческий центр Яна Табачника». Этим участком ранее интересовалась прокуратура Подольского района Киева. Она возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи должностными лицами Киевского речного порта земельного участка под строительство элитного клуба «Честь имею». Сейчас дело рассматривается в Арбитражном суде Киева. Несмотря на это, начало строительства намечено на конец года. В самом центре отказались назвать предполагаемые инвестиции и детали проекта, сославшись на то, что такой информацией владеет лишь Табачник. «Это вопрос к Табачнику, а он сейчас на каникулах», - сказала сотрудница, не пожелавшая назваться.

Также участки в районе Княжего Затона получили компании «Житлоинвестбуд-УКБ», «Киевгорстрой», «Столица», «Житло киянам», «Энранжелезобетон», «Вибропресс», трест «Подводтрубопровод».

Сейчас на месте будущего строительства расположены около 40 частных домов и рекреационная зона. Территория, планировавшаяся раньше под парк, передана в аренду упомянутым выше фирмам.

Для реализации планов по застройке частный сектор собираются снести, а его обитателей переселить в первую очередь новостроек. Многие жители не желают покидать это жилье, так как имеют приусадебное хозяйство, которое для многих является основным средством к существованию.

Кроме этого, застройщики уже развернули насыпные работы для расширения территории. В результате вода в Днепре начала подниматься, что может грозить экологической катастрофой.

"Обком"