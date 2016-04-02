Луцкие налоговики обвинили "Континиум" в уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен

Об этом говорится в письме Луцкой объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Волынской области к председателю Волынского областного совета Игорю Палице, копия которого есть в распоряжении УНИАН.

"Луцка ОГНИ ГУ ГФС в Волынской области уведомляет Вас относительно недобросовестной группы плательщиков, состоящих на учете в нашей ГНИ и осуществляющих свою деятельность на территории Волынской области, а именно предприятий ФПГ «Континиум», по состоянию на 21.03.2015 года количество которых составляет более 90 СХД, 55 из которых не декларируют налог на прибыль по итогам 2015 года (являются убыточными или отражают нулевые показатели). При этом, указанной группой декларируется и отрицательный баланс по налогу на добавленную стоимость", - говорится в письме.

Фискалы подчеркивают, что предприятия ФПГ «Континиум» в течение 2015 года уплатили в бюджет налогов 47 501,5 тыс. грн. Вместе с этим, сумма возмещенного НДС на счета плательщиков налогов предприятий, относящихся к данной ФПГ, за 2015 год составила 95 883,3 тыс. грн.

"Учитывая вышесказанное, данная группа предприятий не выполняет бюджетообразующую функцию, и негативно влияет на общие показатели Волынской области по наполнению государственного бюджета. Кроме того, предприятия данной группы регулярно используют схемы «оптимизации» и «минимизации» налоговых обязательств", - подчеркнули фискалы.

В частности, по их словам, предприятия минимизируют обязательства по уплате за счет осуществления операций по приобретению сельскохозяйственной продукции для дальнейшего ее экспорта, однако НДС в бюджет по таким операциям не платился как поставщиками такой с/х продукции, так и предприятиями группы «Континиум».

"Следует отметить, что при осуществлении вышеуказанных операций по приобретению с/х продукции, не прослеживается ее происхождения, а именно: у с/х поставщиков отсутствует необходимое количество трудовых, материальных, в т.ч. земельных ресурсов для выращенной реализованной продукции, кроме того часть таких с/х поставщиков отсутствуют по местонахождению", - объясняют одну из схем фискалы.

Кроме того, по информации ГФС, предприятия "Континиума" среди других используют схему уклонения от уплаты налогов, за счет операций по реализации/приобретению торговых марок между предприятиями группы «Континиум» (связанными лицами), а именно путем безосновательного увеличения стоимости торговых марок, что приводит к неуплате налогов, в следствие наращивания затратной части налоговой отчетности предприятий.

"В результате вышеуказанной финансово-хозяйственной деятельности ФПГ «Континиум» у региональных органов ГФС складывается негативное мнение относительно соблюдения ими налогового законодательства, что в свою очередь портит добросовестность и деловую репутацию Волынского бизнеса в целом. Луцкая ОГНИ просит Вас учесть вышеуказанные факты и оказать содействие в соблюдении требований налогового законодательства и соответствующей уплате налогов в государственный и местный бюджет ФПГ «Континиум»", - говорится в письме.