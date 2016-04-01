В США считают, что ядерное оружие не гарантировало бы территориальную целостность Украины

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Джошуа Бейкер, передает "Радио Свобода".

Он считает, что на самом деле ядерный арсенал не был гарантом территориальной целостности.

"И Соединенные Штаты не признают Крым частью Российской Федерации и не будут признавать! И поэтому мы наложили на Российскую Федерацию экономические санкции, потому что они являются очень эффективным инструментом", - отметил Бейкер.

Он напомнил, что США неоднократно призывали Российскую Федерацию вернуть Крым и прекратить военно-политическую поддержку боевиков на Донбассе.

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"Мы не хотим, чтобы незаконный захват Крыма и военные действия Российской Федерации на Донбассе отрицательно повлияли на глобальную и коллективную безопасность, связанную именно с ядерными материалами, потому что это разные вещи", - рассказал спикер Госдепартамента США.

Именно поэтому, по его словам, продолжается диалог относительно российских действий в Украине, а на саммите по ядерной безопасности обсуждается тема укрепления глобальной архитектуры.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама перед началом саммита по ядерной безопасности призвал Россию выполнять все условия договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.