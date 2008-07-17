Пока начальство в отпусках, Детскую библиотеку выбросили из помещения

В Полтаве предприниматели, которые через суды пытаются стать владельцами здания Детской областной библиотеки имени Панаса Мирного, 15 июля начали выселение библиотеки из ее помещения по улице Гагарина, 3.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы, один из предпринимателей в присутствии представителя Государственной исполнительной службы начал выносить имущество библиотеки.

По словам директора библиотеки Леонида ЧОБИТЬКО, постановлением Жовтневого районного суда города производство по делу по иску трех предпринимателей временно приостановлено, а, следовательно, библиотека должна работать в своем помещении. Однако сегодня утром работников библиотеки не пустили на рабочие места, а с фасада здания были сорваны вывески.

Работники библиотеки рассказали, что с улицы через окна видно, как в одном из отделов люди, захватившие помещение, срывают со стен обои и сбрасывают в мешки детскую литературу. По их словам, уничтожено несколько детских работ, которые экспонируются в отделе для младших посетителей.

Справка УНИАН. За помещение библиотеки уже 5 лет длится судебная волокита. В свое время ОАО "Полтавагаз" отсудило его у "Полтаваоблагростроя" за долги, а впоследствии продало частным лицам.

Сейчас Детская областная библиотека имени Панаса Мирного пытается доказать в судах свое право оставаться в помещении, которое строилось специально для библиотеки.

По словам ее работников, срок очередного постановления областного апелляционного суда, согласно которому библиотека может оставаться в данном помещении, истекает 16 июля.

Председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий АСАДЧЕВ ранее заявлял, что библиотека должна остаться в ее старом помещении.

На данное время председатель ОГА, а также городской председатель Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ и начальник управления культуры ОГА Владимир ГОДЗЕНКО находятся в отпусках.