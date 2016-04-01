В США поддержали инициативу Порошенко о создании Национального инвестиционного совета

Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине, что открывает новые возможности для привлечения американских инвестиций в украинскую экономику, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Собеседники также обсудили вопросы привлечения американских кредитных ресурсов. В частности, министр торговли США сообщила о содействии в активизации деятельности Экспортно-импортного банка США и Корпорации частных зарубежных инвестиций США (OPIC) в Украине.

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"Пенни Прицкер также поддержала инициативу Петра Порошенко о создании Национального инвестиционного совета и привлечении к его работе ведущих американских компаний", - отметили в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу в формате рабочего ланча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом при участии государственного секретаря США Джона Керри.