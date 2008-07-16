Тимошенко повысила пенсии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что принятое сегодня решение правительства о выплате с 1 июля повышенных пенсий за счет средств Пенсионного фонда является юридически безупречным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Всегда увеличение пенсий в рамках Пенсионного фонда регулировалось постановлением правительства. Мы просто хотели существенно больше повысить пенсии, и тогда нужны были изменения в бюджет. Но в тех пределах, в которых мы сейчас повысили пенсии, достаточно средств Пенсионного фонда. С точки зрения права это абсолютно безупречное решение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, премьер-министр уточнила, что с 1 июля планируется увеличить минимальный размер пенсии с 482 до 544 грн. «Практически если мы это сделаем, то минимальный размер пенсии с начала года увеличится в полтора раза», - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, 53% пенсионеров получат в июле дополнительно 75 грн., еще 1 млн. 230 тыс. пенсионеров – от 70 до 100 грн., и более 100 грн. дополнительно получат 260 тыс. человек. «10 млн. пенсионеров получат дополнительно определенные надбавки», - резюмировала она.

Глава правительства подчеркнула, что следующее повышение пенсий планируется осуществить с 1 сентября.

«Увеличение пенсий, которое мы осуществляем сейчас, происходит в рамках бюджета Пенсионного фонда. Если все-таки депутаты примут изменения и дополнения к бюджету, мы еще сможем предпринять шаги для повышения пенсий. Но при любых обстоятельствах я бы хотела, чтобы все фракции и партии, я имею в виду «Единый Центр», которые не голосовали за бюджет, все-таки вышли с инициативой о созыве внеочередной сессии», - добавила премьер-министр.