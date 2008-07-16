Блок Кличко: мэрия Киева нагнетает ажиотаж вокруг хлеба

В Блоке Виталия Кличко считают, что хлебный ажиотаж в столице искусственно создается мэрией и владельцами хлебокомбинатов для того, чтобы “протащить” решение о повышении цен через Киевсовет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

Таким образом, по мнению представителей Блока, мэрия пытается морально подготовить киевлян к якобы “неминуемому” повышению цен и переложить ответственность за это решение на горсовет.

Между тем Блок Кличко напоминает мэру, который по совместительству является председателем Киевской горгосадминистрации, что регулирование цен на социальные сорта хлеба (также, как и тарифов на коммунальные услуги) находится в сфере компетенции КГГА. “И попытки привлечь депутатский корпус Киевсовета к ответственности за ценовые решения столичной администрации – это в действительности попытка скрыть невыполненные предвыборные обещания”, - подчеркнули в Блоке.

“Разговоры мэра и владельцев хлебозаводов о тотальной убыточности производства хлеба требуют более обстоятельной проверки, – считают в Блоке Кличко – ведь при фактически монопольном положении хлебопекарных предприятий в Киеве калькуляция себестоимости социальных сортов хлеба абсолютно не прозрачна”.

Как сообщал УНИАН, 14 июля председатель правления ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА заявил, что с 15 июля столичные хлебозаводы, входящие в состав ОАО «Хлеб Киева», вынуждены прекратить отгрузку хлеба предприятиям и частным предпринимателям, которые занимаются реализацией хлеба вне Киева.

«На такой шаг нас заставила пойти ситуация, сложившаяся на наших хлебокомбинатах. Учитывая то, что запасов муки остается на неделю, мы не можем позволить себе оставить жителей столицы без хлеба. Ежедневно за пределы Киева вывозится свыше 100 тонн хлебной продукции. И если этот хлеб будет оставаться в столице, то мы сможем некоторое время удерживать ситуацию», - заявил И.МАЗУРИКА.

Он отметил, что в данный момент идет работа над решением вопроса о компенсациях хлебопроизводителям и формированием новой системы ценообразования, для чего создана рабочая группа, в которую вошли представители Киевской городской госадминистрации и депутаты Киевсовета.