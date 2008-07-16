Тимошенко формирует из министров футбольную команду

Правительство Украины приступило к формированию состава команды для проведения товарищеского матча по футболу с правительственной командой Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорту Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Ориентировочно 15 сентября состоится второе заседание Украинско-Польского комитета по вопросам подготовки к Евро-2012, который возглавляют премьер-министры стран. И есть такая договоренность, что правительственные команды сыграют товарищеский матч. Очевидно, я буду принимать в нем участие, и мы будем приглашать к участию в этом матче всех членов Кабинета министров», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В свою очередь министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК также сообщил, что намерен готовится к участию в товарищеском футбольном матче с командой правительства Польши. «Я буду готовиться, поскольку нам сегодня раздали футболки, а это означает, как минимум, что мы получили приглашение принять участие в таком матче», - сказал Н.ОНИЩУК.

По его словам, сегодня министры получили в подарок футболки, в которых, как планируется, будет представлена официальная национальная команда Украины на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время своего визита в Польшу 14 июля сообщила, что Польша и Украина в ходе заседания украинско-польского комитета по вопросам подготовки к проведению Евро-2012 предварительно договорились о проведении 14 сентября в Украине дружеского футбольного матча правительств Украины и Польши «для того, чтобы символизировать дружбу и абсолютную скоординированность в подготовке к такому большому футбольному празднику». «Дружить так дружить», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.