Хара думает, что у Тимошенко денег нет, а ее разговоры - от лукавого

Народный депутат Василий ХАРА (фракция ПР) сомневается, что фракция Партии регионов примет участие во внеочередной сессии Верховной Рады Украины для принятия изменений в бюджет.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По его словам, фракция не согласна «с самой идеологией этого бюджета». Он подчеркнул, что законопроект рассматривался в парламенте с нарушением процедуры, поскольку он не прошел рассмотрение в комитетах, не рассматривались предложения к бюджету от народных депутатов Украины. В.ХАРА подчеркнул, что в такой ситуации «просто неприлично голосовать за кота в мешке».

По мнению В.ХАРЫ, коалиция должна собраться и принять изменения в бюджет и проголосовать за них. По его словам, «это обязанность коалиции формировать бюджет, голосовать за него». Он выразил мнение, что «тех дополнительных денег, которые нашло как будто бы правительство, и такое впечатление, что нашли их где-то в кустах, на самом деле не существует». Он считает, что исходя из этого, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО «не выгодно принятие изменений в бюджет, а выгодно управлять ресурсами в ручном режиме». По его словам, это только политическая кампания для поднятия своего имиджа, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО будет «рассказывать, что мы так многое хотели сделать, мы такие большие деньги нашли, но нам не дали ничего осуществить». «Все эти разговоры от лукавого», - добавил В.ХАРА.

Как сообщал УНИАН, 11 июля, в последний день работы второй сессии Верховной Рады 6-го созыва, ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.

Между тем председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая вторую сессию ВР, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения в государственный бюджет можно будет созвать внеочередную сессию.

15 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключила возможности принятия изменений в госбюджет на внеочередной сессии Верховной Рады Украины. Вчера на селекторном совещании с главами ОГА Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я просила бы: не теряйте времени, абсолютно не факт, что все (депутаты – УНИАН) выехали и не готовы собраться. Я думаю, что если выйти и тщательным образом поработать вместе со мной, в частности, с отдельными депутатами, с лидерами фракций, если реально дать им почувствовать, что потеряли сегодня области от непринятия этого бюджета, – я не исключаю, что все же найдутся лидеры фракций, у которых есть хотя бы остатки совести, чтобы собраться и, не ожидая сентября, все-таки принять изменения и дополнения в бюджет».

Фракция БЮТ уже начала сбор подписей для проведения внеочередной сессии Верховной Рады с целью принятия изменений к бюджету-2008.