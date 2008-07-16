В понедельник в Киев приедет Меркель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 июля проведет в Киеве встречу с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 12.45 в Доме Городецкого начнется встреча В.ЮЩЕНКО с А.МЕРКЕЛЬ в формате «с глазу на глаз». После ее завершения под председательством Президента Украины и Федерального канцлера Германии состоятся украинско-немецкие переговоры в расширенном составе.

По результатам проведенных встреч запланирована совместная пресс-конференция В.ЮЩЕНКО и А.МЕРКЕЛЬ.

Также 21 июля в рамках рабочего визита в Украину Федеральный канцлер Германии встретится с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.