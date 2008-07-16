Кравчук думает, что князь Владимир хотел членства в ЕС и НАТО?

Приезд Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I должен стать знаковым событием для создания в Украине Единой поместной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Оргкомитета по подготовке и празднованию в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси Леонид КРАВЧУК сегодня на брифинге.

Л.КРАВЧУК сказал, что сегодня очень важно говорить о едином украинском православии и подчеркивать, что действия князя Владимира позволили присоединить Киевскую Русь к кругу народов христианской Европы.

«Для Украины этот вопрос является актуальным. Мы должны быть членами всех европейских и евроатлантических структур, так как начал князь Владимир”, - сказал он.

Говоря о процессе создания Единой поместной церкви, Л.КРАВЧУК подчеркнул, что государство не должно скрывать своего желания иметь Единую поместную церковь. В то же время он отметил, что государство не должно предпринимать никаких поспешных шагов в этом направлении и не допускать к этому процессу «неумных политиков».

Л.КРАВЧУК в который раз отметил, что государство не должно осуществлять никаких организационных действий в этом направлении, поскольку это является внутренним церковным делом.

Л.КРАВЧУК напомнил, что через месяц после празднования крещения Киевской Руси Украина будет отмечать годовщину своей независимости.

«Начало движения по объединению Украины вокруг христианских заветов было бы чрезвычайно важным сейчас», - сказал Л.КРАВЧУК, отметив, что объединение православия и объединение Украины является единым процессом.

Как сообщал УНИАН, Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ возглавит Патриаршую Делегацию, которая прибудет в Украину для участия в торжествах по празднованию 1020-летия Крещения Киевской Руси, которые будут проходить в Украине в июле - августе с.г.