Лукашенко назначил нового главу КГБ

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО своими указами произвел назначения на должности председателя Комитета государственной безопасности, государственного секретаря Совета безопасности и главы своей Администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Белорусского государства.

Председателем КГБ Республики Беларусь стал генерал-майор Вадим ЗАЙЦЕВ, который до этого занимал должность первого заместителя председателя Государственного пограничного комитета – начальника главного оперативного управления.

Государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь назначен генерал-майор Юрий ЖАДОБИН. При этом Президент освободил его от должности председателя КГБ.

Должность главы Администрации Президента Республики Беларусь занял Владимир МАКЕЙ, который ранее работал помощником А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО своими указами освободил Виктора ШЕЙМАНА от должности Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, а также Геннадия НЕВЫГЛАСА – от должности главы Администрации Президента.

В указах отмечается, что В.ШЕЙМАН и Г.НЕВЫГЛАС освобождены от должностей «в связи с переводом на другую работу».

В то же время белорусские эксперты полагают, что оба увольнения связаны со взрывом, который произошел в центре Минска во время концерта, посвященного празднованию Дня Независимости Беларуси.