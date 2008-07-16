Семенюк думает, что Рада скорее даст ей денег, чем отберет должность

Фонд госимущества обратится в парламент с просьбой предусмотреть в госбюджете средства для ведения претенциозно-исковой работы в деле о невыполнении инвестором Криворожстали своих обязательств.

Об этом заявила глава ФГИ Валентина Семенюк-Самсоненко в интервью журналистам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Если Кабинет министров сам не найдет, или не захочет, найти деньги для иска в Международный коммерческий арбитражный суд, фонд обратится к народным депутатам с предложением внести соответствующие изменения в государственный бюджет и предусмотреть расходы в сумме, необходимой для уплаты регистрационного взноса в МКАС", – заявил глава ФГИ.

"Депутаты быстрее найдут голоса для того, чтобы защитить работников комбината, жителей Кривого Рога, да и всех жителей нашей страны, чем для того, чтобы отправить руководителя фонда в отставку", - добавила она.

Семенюк-Самсоненко подчеркнула, что "фонд последователен в своих действиях, выполняет свою работу, предусмотренную законодательством, и одинаково относится ко всем инвесторам, так как закон – один для всех". "На каких бы постах я не находилась, я всегда отстаивала диктатуру закона", – добавила она.

Глава ФГИ сообщила, что фонд пока что не получил ответа на свое письмо к Кабмину с информацией о необходимости выделения 72,7 млн. грн. для ведения претенциозно-исковой работы с компанией Арселор Миттал Дуизборг ГмбХ.

"Письмо было направлено 11 июля, ответа пока что нет. Информацию из прессы об отдельном мнении руководителя правительства я не могу расценивать как официальный ответ, по крайней мере, так как Кабмин – все-таки коллегиальный орган, а не одна фракция", – заявила Семенюк-Самсоненко.

"Впрочем, откровенно говоря, других комментариев от Тимошенко я не ожидала. Ни она, ни инвестор, разрабатывая и подписывая условия приватизации Криворожстали, даже подумать не могли, что фонд будет так жестко их контролировать", - сказала глава ФГИ.

"Надеялись, что все сойдет на нет. Можно понять инвестора, который руководствуется бизнес-интересами, но отнюдь не могу понять чиновников высшего уровня, которые защиту работников предприятий и интересов государства называют коррупцией", - добавила она.

"А как тогда назвать их действия по лоббированию интересов частной компании, пусть даже с мировым именем, и какова цена этого лоббирования", - спросила Семенюк-Самсоненко.

Глава ФГИ подчеркнула, что речь не идет о реприватизации: "У нас до сих пор нет закона о реприватизации, и вернуть любой объект в собственность государства одними решениями государственных органов власти просто невозможно. Фонд говорит о том, что это дело, как и все другие, должно решаться исключительно в суде".

По словам руководителя фонда, особенности важно, что инвестор не выполняет именно экологические и социальные пункты договора.

Украинская правда