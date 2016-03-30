"Бомба в виде АРК-2": СМИ рассказали, как "Оппоблок" предлагает Украине легализировать "ДНР/ЛНР"

Согласно этому законопроекту, как передает "Четвертая власть", на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, определенных с учетом Минских соглашений, Рада создает Межобластное Территориальное объединение Донбасс (далее — МТО Донбасс).

Кроме того, МТО Донбасс как неотъемлемая составляющая территории Украины имеет статус межобластного объединения с самостоятельной системой госуправления. Также МТО образуется временно и не является самостоятельным субъектом системы административно-территориального устройства Украины.

Законопроектом также предусматривается, что органы власти и местного самоуправления МТО Донбасс принимают решение о создании, структуре, численности отрядов народной милиции по охране общественного порядка и координируют их деятельность.

Издание сообщает, что по данному законопроекту Высшим представительным органом власти в МТО Донбасс является Представительное Собрание МТО Донбасс, которое осуществляет представительные, нормотворческие, контрольные функции и полномочия в пределах своей компетенции.

Также глава МТО Донбасс избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет. А кандидатом на занятие должности главы МТО Донбасс может быть гражданин Украины, не моложе 35 лет, имеющий высшее образование, не имеющий судимости за совершение умышленного преступления или судимость снята в установленном законом порядке.

Сообщается, что глава МТО Донбасс, в частности, представляет территориальное объединение во взаимоотношениях с органами госвласти и местного самоуправления Украины; определяет стратегические направления восстановления и развития экономики; представляет интересы МТО Донбасс во внешнеэкономических и торговых отношениях, заключает соглашения о приграничном сотрудничестве в экономической сфере с субъектами Российской Федерации, других государств и другими административно-территориальными единицами таких государств;вносит в представительное собрание МТО Донбасс кандидатуры руководителей органов внутренних дел, службы безопасности и прокуратуры МТО Донбасс для дачи согласия на их назначение; в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения.

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При этом правовой статус и объем полномочий главы МТО Донбасс определяется этим и другими законами Украины, а также Положением о Главе МТО Донбасс, которое утверждается Представительным собранием МТО Донбасс.

Кроме того, Представительное Собрание МТО Донбасс должно состоять из 75 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет. Выборы Главы ТО Донбасс, депутатов представительного собрания МТО Донбасс, депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов на территории МТО Донбасс проводятся одновременно.

Среди компетенций представительного собрания МТО Донбасс: утверждение структуры, численности и персонального состава Исполнительного Комитета МТО Донбасс; утверждение бюджета МТО Донбасс; избрание председателя представительного собрания МТО Донбасс, зампредседателя.

В свою очередь исполнительный Комитет МТО Донбасс: готовит программы социально-экономического и культурного развития МТО Донбасс; составляет проект бюджета МТО Донбасс, обеспечивает его исполнение и отчитывается о выполнении перед представительными собраниями МТО Донбасс.

Городские, районные в городе, районные советы являются органами местного самоуправления МТО Донбасс, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков, городов в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами Украины, а также полномочий, делегированных им сельскими и поселковыми советами. Исполнительный орган районного совета возглавляет председатель районного совета, который избирается соответствующим районным советом сроком на 5 лет.

Сообщается, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликувания.

Выборы главы МТО Донбасс, депутатов представительного собрания МТО Донбасс, депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов на территории МТО Донбасс назначить на 25 октября 2016 года.

Поэтому, согласно законопроекту, Кабинету Министров Украины в месячный срок необходимо внести на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом с учетом особенностей избирательной системы и формирование органов власти на территории МТО Донбасс; принять нормативно-правовые акты, предусмотренные настоящим Законом; привести собственные акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить приведение центральными органами исполнительной власти Украины собственных актов в соответствие с настоящим Законом.

Теперь распишем по пунктам, что же на самом деле предлагается:

1. Украина становится де-факто федерацией. То есть, бомба в виде АРК-2 снова закладывается в фундамент нашей государственности.

2. В составе Украины формируется субъект с государственными полномочиями (особенно в части регулирования правоохранительной деятельности и заключения международных договоров).

3. Данный субъект, в свою очередь, строится по унитарному принципу, отнюдь не в духе обсуждаемой децентрализации (все вопросы экономических отношений и регулирования делегированы центральному органу МТОД, а не громадам).

Таким образом, для Украины это по сути капитуляция: внутри страны создается колоссальный очаг напряженности с особыми отношениями с соседом-агрессором; украинское общество не будет в состоянии принять эту модель управления, а поэтому мы обречены на политический кризис и перевыборы.

Для Донбасса это означает тотальное разрушение, разграбление, власть криминалитета, тысячи загубленных жизней, отсутствие инвестиций. Также совершенно очевидно, что власть в этой опухоли будет поставлена под контроль Рината Ахметова. Это его депутаты представляют законопроект. Это его пиарщики "обкатывают" степень принятия этой кандидатуры украинским обществом. Наконец, это против него и "олигархического капитала" вставал несломленный "народ Донбасса".