По "плану Медведчука" Ахметов и Бойко должны возглавить отдельные районы Донетчины и Луганщины - журналист

По "плану Медведчука", Ахметов и Бойко должны возглавить не Донецкую и Луганскую государственные обладминистрации, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей с особым режимом самоуправления – фактически это государство в государстве.

Об этом в эфире «5 канала» заявил журналист Сергей Рахманин.

«План Медведчука существует давно и он его обнародовал - не думаю, что он существенно менялся с тех времен... Когда в моей статье упоминался план Медведчука, речь шла не о плане, документе, а о его идее создать администрации, которые устраивают и Киев, и Москву, и о конкретных кандидатах», - отметил Рахманин.

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«Раньше Ахметову предлагали возглавить Донецкую областную государственную администрацию. Здесь речь идет о совершенно разных вещах. На самом деле не говорится о замене Ахметовым или Бойко Туки или Жербривского. Речь идет, о совершенно других вещах. Есть Украина, которая живет по конкретной Конституции, по конкретным законам, есть часть Донбасса, которая контролируется Украиной и там есть руководители администраций, соответственно, Жебривский и Тука. А есть отдельные районы, которым предоставляют отдельные полномочия, где собираются проводить выборы - фактически, это будет государство в государстве, которое будет существовать по собственным законам. Но для того, чтобы придать видимость "украинскости", предлагалось поставить туда людей, которые бы устраивали и Киев, и Москву», - подчеркнул он.