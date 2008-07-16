Тимошенко поделилась с Кабмином своими тревогами

По результатам первой декады июля в большинстве областей Украины отмечена дефляция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом cегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Кроме двух областей, все области имеют очень существенную дефляцию… И Госкомстат, и Госкомцен полностью сошлись на этой позиции, и это свидетельствует о том, что мы дальше продолжаем вести эффективную политику в борьбе с инфляционными процессами», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что тревогу вызывают две позиции – цены на мясо птицы и возможное повышение цены на хлеб. В связи с этим она еще раз отметила, что цена на мясо птицы растет в результате монопольного сговора производителей продукции. Также обеспокоенность у премьера вызывает «суета» вокруг предприятий ОАО «Хлеб Киева», который планирует повышение цены на хлеб.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в июле будет сделан еще один шаг по преодолению инфляционных процессов.

Как сообщал УНИАН, 15 июля на селекторном совещании с главами облгосадминистраций Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в Украине на сегодняшний день нет оснований для повышения цены на хлеб. Она отметила, что в Украине идет уборка урожая. Есть остатки прошлогоднего урожая.

«Сегодня трейдеры практически уничтожают селян - закупают зерно по 800 грн. -1 тыс. грн. Скажите, откуда появляются сегодня основания повышать цены на хлеб?» - обратилась Ю.ТИМОШЕНКО к губернаторам.

Также премьер-министр сказала, что надеется, что по результатам июля во всех областях Украины в случае достаточно активной и последовательной работы правительства и губернаторов может быть зафиксирована дефляция.