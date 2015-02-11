Из фракции "Самопомощь" выгнали нардепа из-за голосования за назначение Шокина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля ВР приняла постановление о даче согласия на назначение Виктора Шокина на должность генпрокурора. За это решение проголосовали 318 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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За назначение Шокина от фракции «Блок Петра Порошенко» проголосовали 140 депутатов, от «Народного фронта» - 63, от «Оппозиционного блока» - 32, от “Взаимопомощи” - 1, от “Батькивщины” - 14, от группы “Воля народа” - 19, от группы “Экономическое развитие” - 18, внефракционные - 31. Из фракции Радикальной партии «за» не проголосовал ни один депутат.

Народный депутат от “Самомопомощи” Егор Соболев заявил, что из фракции будет исключена Суслова после ее голосования по даче согласия на назначение Шокина генпрокурором.

Суслова избиралась в парламент по списку партии “Самопомощь” под номером 4.