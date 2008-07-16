Украина плавно вошла в ВТО

Украина плавно вступила во Всемирную торговую организацию, постепенно меняя законодательство, поэтому ожидать явных позитивных либо негативных результатов от членства в этой организации не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Мы подошли к членству, приведя в соответствие с нормами ВТО свое законодательство… Торговый режим приведен в соответствие с нормами ВТО. И я не думаю, что бизнес на сегодняшний день каким-то образом ощутит какие-то изменения. Все изменения произошли еще в 2007 году. И сегодня среда стабильная и прогнозируемая», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

При этом он отметил, что изменения могут быть вызваны началом переговоров с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли.

«Вот тут у нас будет очень много работы, которая касается и изменений законодательства, адаптации к условиям ведения бизнеса вместе с ЕС. А что касается ВТО, то никаких сюрпризов уже не будет», - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет фактов, свидетельствующих о том, что вступление в ВТО негативно отразилось, в частности, на виноделии и сельском хозяйстве, о чем заявляли ранее некоторые эксперты.

Также В.ПЯТНИЦКИЙ подчеркнул, что очень сложно отследить влияние двухмесячного членства Украины в ВТО на сокращение роста промышленного производства.

Кроме того, он выразил сомнение, что членство Украины в ВТО повлияло на рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.