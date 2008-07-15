Геннадий Кернес: я жив и здоров

Секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС заявляет, что находится в Москве в отпуске.

Об этом он сказал сегодня, комментируя заявление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, передает телеканал "1+1".

"Я жив и здоров. Я отдыхаю, нахожусь в отпуске", - сказал Г.КЕРНЕС.

"Я нахожусь в городе, где я родился, в котором живут мои дети и моя семья", - прибавил он.

В свою очередь, мер Харькова Михаил ДОБКИН заявил, что Г.КЕРНЕС находится в Москве, где "проходит лечение", передает “Украинская правда”. "После отпуска он вернется в Харьков", - прибавил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что, по оперативным данным, Г.КЕРНЕС на протяжении длительного времени находится в Москве. Министр не исключил, что это можно расценивать как побег. Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что украинская милиция будет обращаться за помощью к российским коллегам, если секретарь Харьковского городского совета Г.КЕРНЕС не вернется из России в ближайшее время и не явится для дачи показаний в МВД.

Он напомнил, что в данном случае речь идет о ряде вопросов. «От его (Г.КЕРНЕСА – УНИАН) хулиганских действий 2007 года и текущего года до вопросов на тему наркотрафика города Харькова», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.