Переговоры о правительстве должны перейти в публичную плоскость в рамках ВР – Яценюк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что переговоры о правительстве должны перейти в публичную плоскость в рамках Верховной Рады.
Об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
«Никаких досрочных выборов. Никаких «темных» договоренностей. Никаких игр за рейтинг, ибо этот рейтинг не будет иметь смысла, если не будет государства», - сказал глава правительства.
Яценюк подчеркнул, что переговоры о правительстве должны перейти в публичную плоскость в рамках Верховной Рады.
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«Я готов вести беседы с любым из коалиционных партнеров в любом формате. Но ответственные коалиционные решения должны приниматься в рамках коалиции: ясно и прозрачно перед нашим обществом и с честной и профессиональной аргументацией», - отметил Яценюк.
Реальной альтернативы для программы правительства нет, подчеркнул он.
Яценюк в очередной раз отметил, что примет любое законное решение Верховной Рады.
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«Или пополнение новыми членами правительства, либо формирование новой коалиции в конституционный способ, новый премьер-министр, внесенный президентом, новый Кабинет Министров и новая программа», - сказал он.
«Неприемлемым, потому безответственным является только один вариант: временное правительство и парализованная исполнительная власть», - подчеркнул Яценюк.
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