Торги за кресло премьера: В БПП рассказали о шансах Яресько и Гройсмана возглавить Кабмин

О таком в эфире 5 канала заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Насалик.

По его словам, во время совета коалиции четыре фракции из пяти также высказались против проведения досрочных парламентских выборов.

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«Три варианта рассматривались на совете коалиции, который состоялся. Первый - это идти на перевыборы, и четыре фракции были против, одна фракция воздержалась. Второе - это поддержать непосредственно действующего премьер-министра и четыре фракции, кроме «Народного фронта», были против. И третье, то, что озвучили все - что необходима программа, и под эту программу также готовить исполнителей», - отметил Насалик.

По его словам, кандидатуру Яресько на должность нового премьера большинство депутатов не поддерживает.

«Мы неоднократно рассматривали и кандидатов как Яресько, так и, скажем, Владимира Борисовича Гройсмана. Так, Яресько не поддержало большинство, насчитали, что не более 170 депутатов, которые готовы поддержать кандидатуру Яресько. Владимир Борисович может набрать, скажем, большинство, если эти четыре фракции, которые сейчас обсуждают структуру новой коалиции, сойдутся на программе, поддержат эту программу и поддержат исполнителя этой программы», - сказал Насалик.