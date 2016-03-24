"Самопомич" назвала условия, при которых проголосует за нового премьера

Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице партии в Facebook.

"Сегодня во время встречи председателей фракций бывшей коалиции было озвучено предложение сформировать Правительство во главе с Владимиром Гройсманом вместе с утверждением о готовности уйти в отставку нынешним премьером", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что "Самопомич" была единственной фракцией, которая готова была поддержать кандидатуру Наталии Яресько на должность премьера.

"Досадным является то, что фракция "Самопомич", оставаясь в оппозиции, оказалась единственной фракцией, которая готова была поддержать технократическое правительство во главе с Натальей Яресько. Так же грустно наблюдать за попытками наших коллег в парламенте спрятаться от ответственности за неспособностью поддержать идею правительства независимых, "ничьих" людей", - отметили в партии.

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Также в "Самопомочи" считают, что любой премьер-министр обречен быть неуспешным при условии постоянной угрозы нового политического кризиса и досрочных выборов.

"Из-за отсутствия этого понимания фракции парламента не воспринимают как необходимость - новый закон о выборах в парламент по пропорциональной системе с открытыми списками и новую ЦИК, а также идею неполитического генпрокурора. Нежелание потенциальной коалиции принять новый закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками мы считаем угрозой украинским реформам и государственности", - отмечается в заявлении.

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В "Самопомочи" отметили, что остаются в оппозиции, однако готовы помочь коалиции сформировать правительство при условии выполнения ряда условий. "Готовы помочь новосозданной коалиции принять такое решение при условии избрания неполитического генпрокурора, формирование нового состава ЦИК, и принятие закона о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками", - сообщили в политсиле.