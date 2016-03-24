У Вашингтона есть идеи по урегулированию ситуации в Украине - Керри

Об этом сообщает "РИА Новости".

"У нас тоже есть определенные идеи, которые касаются, во-первых, как быстрее добиться прогресса в отношении Украины. Я знаю, вы также с нетерпением ждете возможности заняться другими серьезными проблемами. И я с нетерпением также жду возможности сегодня серьезно поговорить о важных вопросах, касающихся продвижения вперед по этой тематике, по этим вопросам, а также посмотреть, что мы могли бы сделать, чтобы восстановить, чтобы укрепить отношения между США и Россией путем демонстрации того, что мы серьезно вместе можем решать серьезные проблемы", - сказал Керри.

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