У Вашингтона есть идеи по урегулированию ситуации в Украине - Керри
21:27, 24 марта 2016Политика
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Госсекретарь США Джон Керри на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у Вашингтона есть идеи, касающиеся прогресса по урегулированию ситуации в Украине.
REUTERS
Об этом сообщает "РИА Новости".
"У нас тоже есть определенные идеи, которые касаются, во-первых, как быстрее добиться прогресса в отношении Украины. Я знаю, вы также с нетерпением ждете возможности заняться другими серьезными проблемами. И я с нетерпением также жду возможности сегодня серьезно поговорить о важных вопросах, касающихся продвижения вперед по этой тематике, по этим вопросам, а также посмотреть, что мы могли бы сделать, чтобы восстановить, чтобы укрепить отношения между США и Россией путем демонстрации того, что мы серьезно вместе можем решать серьезные проблемы", - сказал Керри.
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Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Государственного департамента США Джон Керри заявил о продуктивном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым об Украине и Сирии.
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