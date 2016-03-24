В Киеве журналисты заметили у Саакашвили новый золотой iPhone и Mercedes за 4 миллиона (фото)

16:23, 24 марта 2016
Политика
6681 6

Председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили вчера был замечен журналистами в Киеве, разъезжающим на серебристом Mercedes S63 и с золотой Phone 6 в руках. 

infocenter-odessa.com

Стоимость автомобиля составляет порядка 4,4 млн грн, а телефона - около 20 тыс. грн. Глава Одесской области прибыл накануне в Киев для участия в подписании меморандума о развитии децентрализированных онлайн аукционов в госучреждениях, сообщает strana.ua. Во время встреч Михаил Саакашвили ни на минуту не выпускал из рук золотой iPhone 6, добавляет издание.

Для передвижения по Киеву он воспользовался тюнингованным автомобилем представительского класса- серебристым седаном Mercedes S63 AMG с грузинскими номерами.

http://infocenter-odessa.com/

Журналисты уличили Михаила Саакашвили в умышленном создании автомобильной пробки на Подоле прямо посреди дороги, когда его автомобиль включил "аварийку" и простоял так более 5 минут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter