В Киеве журналисты заметили у Саакашвили новый золотой iPhone и Mercedes за 4 миллиона (фото)

Стоимость автомобиля составляет порядка 4,4 млн грн, а телефона - около 20 тыс. грн. Глава Одесской области прибыл накануне в Киев для участия в подписании меморандума о развитии децентрализированных онлайн аукционов в госучреждениях, сообщает strana.ua. Во время встреч Михаил Саакашвили ни на минуту не выпускал из рук золотой iPhone 6, добавляет издание.

Для передвижения по Киеву он воспользовался тюнингованным автомобилем представительского класса- серебристым седаном Mercedes S63 AMG с грузинскими номерами.

Журналисты уличили Михаила Саакашвили в умышленном создании автомобильной пробки на Подоле прямо посреди дороги, когда его автомобиль включил "аварийку" и простоял так более 5 минут.