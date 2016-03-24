В Киеве журналисты заметили у Саакашвили новый золотой iPhone и Mercedes за 4 миллиона (фото)
16:23, 24 марта 2016Политика
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Председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили вчера был замечен журналистами в Киеве, разъезжающим на серебристом Mercedes S63 и с золотой Phone 6 в руках.
Для передвижения по Киеву он воспользовался тюнингованным автомобилем / infocenter-odessa.com
Стоимость автомобиля составляет порядка 4,4 млн грн, а телефона - около 20 тыс. грн. Глава Одесской области прибыл накануне в Киев для участия в подписании меморандума о развитии децентрализированных онлайн аукционов в госучреждениях, сообщает strana.ua. Во время встреч Михаил Саакашвили ни на минуту не выпускал из рук золотой iPhone 6, добавляет издание.
Для передвижения по Киеву он воспользовался тюнингованным автомобилем представительского класса- серебристым седаном Mercedes S63 AMG с грузинскими номерами.
По Киеву он передвигался на автомобилем представительского класса / infocenter-odessa.com/
Журналисты уличили Михаила Саакашвили в умышленном создании автомобильной пробки на Подоле прямо посреди дороги, когда его автомобиль включил "аварийку" и простоял так более 5 минут.
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