Украина получит европерспективу лишь при согласии всех 27 стран ЕС?

Очередной раунд переговоров о новом соглашении Украина–ЕС состоится 16 июля в Брюсселе.

Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН в интервью, опубликованном сегодня в газете «Экономические известия» (№ 119 от 14 июля 2008 года).

“16 июля в Брюсселе состоится очередной раунд переговоров о новом соглашении Украина–ЕС. 22 июля пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. На этих встречах будут обсуждаться все вопросы, которые интересуют украинскую сторону: название самого договора, европейская перспектива Украины и диалог о возможности безвизового режима. Но даже если председательствующая в ЕС страна захочет придать дополнительный импульс этим вопросам, в любом случае будет необходимо получить консенсус всех 27 стран-членов - по каждому термину, по каждому слову, по каждому определению, которое содержится в том или ином политическом документе. По каждой запятой!», – сказал Ж.-П. ВЕЗИАН.

Посол Франции также считает, что сроки подготовки и принятия договора о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной будут зависеть от обеих сторон переговорного процесса. «В любом случае необходимо пройти дорогу, не пытаясь изыскивать какие-то обходные или кратчайшие пути. Скорость продвижения в этом вопросе будет зависеть и от того, как Украина будет исполнять обязательства, которые она взяла на себя по отношению к ВТО. Речь идет, в частности, о таможенных тарифах», - пояснил он.

«Украина многого ждет от ЕС. В свою очередь и ЕС желал бы от Украины исполнения обязательств и обещаний, которые были даны в рамках договора о партнерстве и сотрудничестве. В частности, о реформах в сфере юстиции, что связано с необходимостью стабильного правового поля для ведения бизнеса в Украине. Сегодня этот вопрос очень тщательно отслеживается со стороны ЕС», - сказал Ж.-П.ВЕЗИАН.