Луценко надеется, что ВР на текущей сессии окончательно примет изменения в Конституцию относительно правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

"В чем наша и моя личная большая вина перед Украиной - это нереформированная судебная система. Как вы знаете, в первом чтении изменения в Конституцию для тотальной перезагрузки этой системы прошли. Очень надеюсь, что еще до летних каникул, я буду на этом особо настаивать, - парламент проголосовал эту Конституцию необходимым конституционным большинством", - сказал депутат.

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В таком случае, отметил он, с 1 сентября "сможем начать реально чистить судей, чтобы все эти деятели в мантиях не насиловали справедливость и законность".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 февраля предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".