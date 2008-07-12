Саакашвили говорит, что не заинтересован в конфликте с Россией

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Грузия не заинтересована в конфронтации с Российской Федерацией и выступает за хорошие конструктивные отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СААКАШВИЛИ заявил сегодня в Ялте, куда он прибыл для участия в 5-м саммите международной сети «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Общаясь с журналистами и комментируя по их просьбе отзыв 11 июля посла Грузии в Российской Федерации, М.СААКАШВИЛИ заявил, что изучал нормы международного права и может говорить о том, что сегодня предпринимаются попытки попрать эти нормы.

«Я изучал международное право очень долго, и я не знаю таких прецедентов, чтобы страна заявляла, что она имеет право, услышав, что полиция какой-то соседней страны собирается ловить каких-то криминалов, через некоторое время залетать на территорию этой страны с бомбардировщиками и заявлять о намерениях бомбить эту страну», - сказал Президент Грузии, говоря о ситуации, сложившейся между его страной и Россией.

«Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, - сказал М.СААКАШВИЛИ. - Попраны все нормы международного права, наша страна не нуждается в бомбардировщиках, танках, оружии, мы нуждаемся в мире и спокойствии».

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, М.СААКАШВИЛИ ответил: «Российская сторона пока не определилась с этим». «Насколько я понимаю, российская сторона не определилась в возможности такой встречи. Мы (Грузия – УНИАН) готовы встретиться в любой момент, но что-то у них пока окончательная позиция не вырисовывается», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Он также добавил, что Грузия «не заинтересована в конфронтации с Россией». «Мы заинтересованы в хороших отношениях», - резюмировал Президент Грузии.