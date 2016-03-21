Стало известно, почему Геращенко не пустили в Россию

Об этом сообщает "Блок Петра Порошенко" в Facebook.

В сообщении со ссылкой на Геращенко отмечается, что это произошло на КПП "Меловое-Чертково".

"Согласно документам, причина, по которой ее не пускают, - это угроза безопасности РФ", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, "нас с группой депутатов вместе со Святославом Цеголко мурыжили здесь 3 часа. А потом представитель ФСБ заявил, что мне запрещен въезд на территорию РФ до 2021 года".

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Геращенко сообщает, что предоставила документы о том, что является членом украинской делегации на Минских переговорах, а также членом украинской делегации в Совете Европы.

"Я сообщила о ситуации министру иностранных дел Климкину. МИД готовит ноту", - отметила Геращенко.

Она также информирует, что "акты о запрете въезда датированы еще 8 марта. Они по ходу пытались переписать эти акты и уже заменить сегодняшним числом и подать, чтобы я снова их подписала".

"Наш консул Москаленко, который находится на КП, сообщил, что в Донецке, где будут объявлять приговор, очень напряженная атмосфера, готовятся провокации, возможно, против наших депутатов", - говорится в сообщении "БПП".

Как сообщал УНИАН, сегодня Геращенко не пропустили в Россию. Она в составе украинской делегации направлялась на суд по делу украинского летчицы Надежды Савченко.