БПП выступает за назначение Яресько премьером и предлагает 24 марта провести внеочередное заседание ВР

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер.

«Я исключаю, что Яценюк может остаться премьер-министром на третий год. Мне кажется, что и он сам и фракция «Народного фронта» уже осознала, что правительство фактически недееспособно и последние консультации проходят лишь о том, какой формат следующего правительства будет принят в парламенте», - заявил он.

«Первый вариант, который поддерживает наша фракция, общество и наши западные партнеры - это формат «технократического» правительства во главе с госпожой Яресько, которая может сформировать беспартийное правительство, которое должно сделать быстрый рывок в реформах, в первую очередь – в отстранении олигархов и партийных бизнесменов от бюджетных монополий», - добавил лидер фракции БПП.

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«К сожалению, этот вариант не поддерживается фракцией «Самопомич», которая отказывается входить в любую коалицию под любое правительство, включая вероятного премьер-министра Садового или вероятного премьер-министра Яресько», - сказал политик.

«Народный фронт» предлагает новое правительство с министрами, которых подадут фракции ВР. Это конечно не дает гарантий быстрых реформ, однако смена премьер-министра и смена правительства является тем минимумом, которого добивается наша фракция», - отметил он.

По словам Луценко консультации о формировании такого правительства сейчас продолжаются ежедневно и даже ночей.

«Могу выразить надежду, на следующей неделе, примерно в четверг (24 марта - УНИАН) мы можем провести внеочередное заседание, на котором проголосуем за нового премьера, новое правительство, за новую программу деятельности правительства и наконец покончим с глубоким кризисом, который вызвало бездействие действующего правительства на ключевых направлениях его деятельности », - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединения «Самопомич».

22 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка с должности премьер-министра.

14 марта пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент рассматривает три варианта выхода из кризиса: формирование технократического Кабинета министров во главе с Натальей Яресько, политического - во главе с председателем «Самопомочи» Андреем Садовым, или Верховная Рада поддержит другую кандидатуру.