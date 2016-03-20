В суде по делу экс-главы полиции Винницы перерыв: Шевцов пожаловался на сердце

В Виннице сегодня, 20 марта, возобновили судебное заседание относительно избрания меры пресечения екс-руководителю областной полиции Антону Шевцову. Однако уже через полчаса заседание прервали из-за жалобы подозреваемого на здоровье.

"Сейчас Антону Шевцову вызвали "скорую помощь", он жалуется на боль в сердце. Сюда должны приехать врачи и осмотреть его. Судебное заседание продлилось около получаса. Адвокаты Шевцова настаивают на том, что судья должен сделать самоотвод, поскольку, по их мнению, он вступил в сговор с прокурором. Камнем преткновения стал документ, который вчера предоставило медицинское учреждение, когда Шевцова привезли на осмотр. По мнению адвокатов, их подзащитного похитили и подвергали пыткам во время доставки в медучреждение. Также этот документ является неправомерным, поскольку не был согласован со стороной защиты. Сейчас в заседании суда перерыв, все ожидают приезда "скорой помощи", - передает канал "112 Украина".

Напомним, минувшей ночью в заседании суда был объявлен перерыв, экс-начальника винницкой полиции госпитализировали.

Напомним, в начале марта винницкие активисты обнародовали информацию о возможной причастности Шевцова к сепаратизму, ссылаясь на публикации в соцсетях Шевцова и его семьи. Сам Шевцов сообщил, что страницы его и его жены были ранее взломаны, а обвинения базируются на фото в соцсетях, вырванных из временного контекста.

Шевцова обвиняют в государственной измене, его задержали в аэропорту "Борисполь" с билетами до Минска, а оттуда в Москву. Сейчас в Виннице проходит судебный процесс, где ему избирают меру пресечения.