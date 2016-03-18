Суд признал законным задержание экс-руководителя Винницкой областной полиции Шевцова

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял председатель горсуда Андрей Михайленко.

Судья счел достаточными предоставленные прокуратурой и СБУ доказательства, обосновывающие задержание Шевцова.

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Михайленко также отметил, что жалобу другого адвоката Шевцова относительно законности его задержания будут рассматривать 19 марта в Винницком городском суде.

В настоящее время Шевцов еще не арестован, и у следователей СБУ есть время до 21.00, чтобы объявить ему подозрение в совершении преступлений, иначе он должен быть отпущен на свободу.

Как сообщал УНИАН, 17 марта СБУ задержала экс-начальника Нацполиции Винницкой области, который пытался сбежать в Россию. Против него СБУ открыла производство по ст. 111 (государственная измена) УК.

Шевцов был назначен на должность начальника областной полиции 28 января 2016 года. В начале марта в Виннице состоялись акции протеста, участники которых требовали отставки выходца из осажденного Севастополя Шевцова, обвиняя его в сепаратизме.

14 марта глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подписала приказ об отстранении Шевцова от исполнения должностных обязанностей в связи с необходимостью проведения проверки в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а затем удовлетворила его рапорт об отставке с должности начальника управления полиции в Винницкой области.

Сегодня в СБУ не исключили, что Шевцову, помимо госизмены, могут быть выдвинуты другие обвинения.