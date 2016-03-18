Скандальному экс-главе полиции Винницкой области Шевцову инкриминируют госизмену
Против бывшего руководителя Национальной полиции Винницкой области Антона Шевцова зарегистрировано уголовное производство за государственную измену.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Немного деталей по Шевцову: зарегистрировано уголовное производство по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Продолжаются следственные действия", - отмечается в ее сообщении.
Читайте такжеСкандального главу полиции Винницкой области отстранили от должности (видео)
Немного деталей по Шевцову: зарегистрировано уголовное производство по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Продолжаются следственные действия.Опубликовано Гітлянськой Оленой17 марта 2016 г.
Напомним, 17 марта СБУ задержала экс-начальника полиции Винницкой области, который пытался сбежать в Россию.
Как сообщал УНИАН ранее, СБУ провела проверку по обращению начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова относительно его причастности к сепаратизму и не подтвердила эти данные.