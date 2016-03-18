Скандальному экс-главе полиции Винницкой области Шевцову инкриминируют госизмену

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Немного деталей по Шевцову: зарегистрировано уголовное производство по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Продолжаются следственные действия", - отмечается в ее сообщении.

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Немного деталей по Шевцову: зарегистрировано уголовное производство по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Продолжаются следственные действия. Опубликовано Гітлянськой Оленой17 марта 2016 г.

Напомним, 17 марта СБУ задержала экс-начальника полиции Винницкой области, который пытался сбежать в Россию.

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ провела проверку по обращению начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова относительно его причастности к сепаратизму и не подтвердила эти данные.