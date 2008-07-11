Парламент закрылся, но обещал вернуться

Верховная Рада Украины направила на рассмотрение Бюджетного комитета как правительственный, так и президентский законопроекты о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год для подготовки к повторному первому чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 депутатов из 251, зарегистрированного в сессионном зале. Поддержали данное решение 155 народных депутатов от фракции БЮТ, 67 – от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 – от фракции КПУ, 1 – от фракции Партии регионов, фракция Блока Литвина не принимала участия в голосовании.

Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что фракция НУ-НС во время заседания лидеров фракций с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА настаивала на учете в проекте закона о внесении изменений в бюджет на 2008 год всех предложений Президента Украины, а КПУ внесла свой пакет предложений в законопроект.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, при необходимости можно, например, через неделю провести внеочередную сессию парламента, собрав подписи 150 народных депутатов, и опять рассмотреть эти законопроекты.

После этого было объявлено о закрытии второй сессии Верховной Рады Украины.