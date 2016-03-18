В МИД рассказали о сегодняшнем заседании Совбеза ООН по Крыму

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, мероприятие, в котором приняли участие верховный комиссар ООН по правам человека Заид Аль-Хусейн, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, президент Freedom House Марк Лагон, председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и руководитель украинской неправительственной организации "Центр информации о правах человека" Татьяна Печончик, вызвал высокий уровень интереса среди делегаций государств-членов ООН.

В своем выступлении верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что ситуация с соблюдением прав человека в Крыму остается критической и требует постоянного мониторинга со стороны международного сообщества.

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Джемилев проинформировал государства-члены ООН о преследованиях, которым подвергаются представители крымскотатарского народа со стороны оккупационной российской власти, отдельно привлек внимание к попыткам российской стороны в судебном порядке признать Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории оккупированного Крыма.

Представители общественных организаций в своих выступлениях привлекали внимание к многочисленным нарушениям прав человека в Крыму, отметив полную безнаказанность действий оккупационной власти.

В обсуждениях также приняли активное участие делегации США, Великобритании, Франции, Испании, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Польши, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Турции, Австрии, Швеции, Дании, Молдовы и других стран.

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Характерным элементом всех выступлений было единодушное осуждение оккупации АР Крым и Севастополя Российской Федерацией и осуществления ею политики репрессий против политических и гражданских активистов. Отмечено, что ярким свидетельством такой политики является несправедливый приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и общественному активисту Александру Кольченко. Российскую сторону призвали немедленно освободить незаконно удерживаемых украинских граждан, которые являются фактически заложниками Кремля.

Ограничение гражданских и политических прав жителей полуострова, фактическое отсутствие свободы слова, атмосфера страха и нетерпимости, агрессивное продвижение российского шовинизма вызывают особое беспокойство государств-членов ООН. Участники заседания подчеркнули, что РФ как государство-оккупант несет полную ответственность за обеспечение соблюдения прав человека в Крыму в соответствии с действующими международными обязательствами в области гуманитарного права.

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Заседание СБ ООН по формуле Арріапо проблематике Крыма подтвердило неизменность позиции международного сообщества по поводу незаконной оккупации Крыма, а также глубокую озабоченность относительно критической ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. Заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арріапроводятся по инициативе делегаций государств-членов СБ ООН с целью предоставления членам Совета возможности получения информации по тому или иному вопросу от широкого круга участников, которые обычно лишены возможности быть заслушанными во время формальных заседаний Совета Безопасности. Такие заседания могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют их участникам вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными представителями по широкому кругу вопросов повестки дня Совета.