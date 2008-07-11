Парламент рассматривает проекты изменений в госбюджет-2008
16:49, 11 июля 2008Политика
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Первый - Тимошенко, второй - Ющенко
Народные депутаты Украины рассматривают проекты законов о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.
Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО зачитывает перед депутатами доклад о законопроекте, внесенном Кабинетом министров Украины.
Как отметил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, также предусматривается рассмотрение альтернативного законопроекта, внесенного Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
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