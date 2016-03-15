Суд обязал адвоката российского ГРУшника Ерофеева предоставить доказательства давления и угроз в ее адрес

Как передает корреспондент УНИАН, после того как прокуроры привлекли другого переводчика для Александрова и Ерофеева, Соколовская обратилась в суд с ходатайством обеспечить охрану ее имущества и жилья, а также ее лично в связи с угрозами со стороны неизвестных лиц из-за защиты ею Ерофеева.

На это судья заметил, что Соколовская не предоставила доказательств таких угроз и что ее слова - это лишь предположения.

В свою очередь Соколовская заявила, что возможное исчезновение еще одного адвоката в судебном процессе российских спецназовцев – Юрия Грабовского - является достаточным основанием считать, что и ей грозит опасность.

На что судья заметил, что у Соколовской нет доказательств, что Грабовский исчез именно из-за того, что участвует в данном деле. В конечном итоге суд обязал Соколовскую предоставить доказательства давления на нее на следующем судебном заседании, которое начнется в 14.30 21 марта.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.

Сегодня, 15 марта, адвокат Соколовская сообщила, что ее коллега Грабовский объявлен в розыск как пропавший без вести.