Бюджетный комитет экстренно рассмотрит альтернативу от Ющенко

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета сегодня в 10.15 проведет свое экстренное заседание для рассмотрения президентского законопроекта относительно внесения изменений в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от фракции НУ-НС, член Бюджетного комитета Валерий БОРИСОВ.

Он отметил, что Бюджетным кодексом не прописан четко перечень, согласно которому только исполнительный орган власти может вносить изменения в госбюджет.

При этом В.БОРИСОВ отметил, что по установившейся практике обычно такие изменения разрабатывает Министерство финансов. «Поэтому это только практика, но изменения может подавать любой субъект законодательной инициативы», - сказал он.