Суд освободил Корбана под домашний арест (видео)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус, задовільнивши таким чином клопотання сторони захисту Корбана.

В свою очередь адвокат Корбана Оксана Томчук сообщила журналистам, что, согласно постановлению суда, избранная Корбану мера пресечения будет действовать до 15 апреля.

При этом на ее подзащитного возложена обязанность круглосуточно находиться по месту жительства без ношения электронного браслета.

По словам Томчук, сегодня Корбана под конвоем должны доставить по месту жительства в Днепропетровск.

Напомним, Корбана задержали 31 октября 2015 в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о его домашнем аресте на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

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28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументы защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на это решение.

Ранее сегодня, 15 марта, Апелляционный суд Киева оставил без изменений предыдущее решение Днепровского райсуда об избрании Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.