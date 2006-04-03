Выборы в облсовет в Никополе признаны недействительными

Сегодня ночью Днепропетровская областная территориальная избирательная комиссия приняла решение о признании недействительными выборов в Днепропетровский областной совет в городе Никополе (всего на 61 участке).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель областной ТИК Анатолий ГАЛКА.

По его словам, основанием для такого решения стали существенные расхождения в протоколах Никопольской городской территориальной избирательной комиссии и протоколов участковых избирательных комиссий по поданным голосам за отдельные политические силы. В частности, это касается Блока Юлии Тимошенко, Партии зеленых Украины, Демократической партии Украины, партии «Новая сила».

В выборах в Днепропетровский областной совет 26 марта приняли участие 69 тысяч 29 жителей Никополя. Всего в городе насчитывается 113 тысяч 525 избирателей.